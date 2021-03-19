«Чужие» с юмором: создатель «Полицейского с Рублёвки» снимает космическую комедию про станцию на Луне

Создатель и режиссёр целого франчайза «Полицейский с Рублёвки» Илья Куликов берётся за новый многосерийный проект — фантастическую комедию «Гелий 3» с Нонной Гришаевой в главной роли. Речь пойдёт об одной очень важной лунной миссии.

Куликов — режиссёр, сценарист и продюсер проекта — обещает, что будет смешно и фантастично:

Новая история сочетает два моих любимых жанра — комедию и фантастику. В проекте будет много отсылок к известным фантастическим картинам. Например, мы снимаем в декорациях, напоминающих атмосферу фильма «Чужие». Будут и космические корабли, и луноходы, и техника будущего — и в таком необычном антураже мы ещё и посмеёмся.

В первом сезоне заявлена 21 серия. За проект отвечают телеканал «СТС» и кинокомпания LEGIO FELIX. Съёмки уже начались. Есть и первые закадровые снимки.

На дворе 2040 год. «Роскосмос» запускает на Луне станцию «Закат-1», чтобы защитить Землю от опасного астероида. Миссию возглавляет чудаковатая Ирина Цветкова, у которой в подчинении сотрудники под стать: недалёкий майор Слава, пилот-хамка София, бестолковые инженеры Юрич и Рома и другие «специалисты», которым на родной планете места не нашлось. Исключение — астрофизик Венера Мышкина, узнавшая, что на деле команда не спасает мир, а незаконно добывает гелий-3.