Триллер «Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым из КГБ стартует в ноябре

Многосерийный триллер «Перевал Дятлова» о погибших туристах и расследовании этого тёмного дела обзавёлся точной датой выхода, а заодно и свежим трейлером, обещающим новый взгляд на произошедшее. Сериал с Петром Фёдоровым в главной роли стартует на телеканале «ТНТ» и видеосервисе Premiere 16 ноября.

Основой для сюжета послужила известная трагедия на севере Свердловской области — в 1959 году во время лыжного похода по Северному Уралу при крайне загадочных обстоятельствах погибла группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов. Повествование делится на две сюжетные линии: половина эпизодов поведает о походе туристов, вторая половина посвящена расследованию их гибели, которое возглавляет майор КГБ Олег Костин (Фёдоров).

За сценарий отвечает Илья Куликов («Полицейский с Рублёвки»). Создатели утверждают, что их проект основан на подробном изучении дневников членов погибшей экспедиции и на уникальных материалах, к которым получили доступ авторы сериала.