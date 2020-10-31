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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Создатель «Самурая Джека» и «Первобытного человека» готовит анимационный фэнтези-экшен про единорогов

Талантливейший Дженнди Тартаковски («Самурай Джек», «Первобытный человек») берётся за работу над очередным мультсериалом — приключенческим фэнтези-боевиком «Единорог: Вечные воины». Проект будет выходить на потоковом сервисе HBO Max и кабельном канале Cartoon Network.

В центре истории — команда древних героев, защищающих от зла мир людей, где во все времена единороги символизировали добродетель на страже сил света. Из-за слишком раннего пробуждения герои оказываются в телах подростков, потому тысячелетняя память о себе и истории единорогов утеряна, а их магические способности ослаблены. Но зло не дремлет, и с ним придётся вступить в бой, попутно справляясь с курьёзными ситуациями и типичными проблемами всех подростков.

Проект уже запущен в производство силами Cartoon Network Studios. О составе актёров озвучивания и предположительной дате выхода пока ничего не сообщают.

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Единорог: Вечные воины
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