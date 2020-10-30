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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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«О дивный новый мир» закрыт после первого сезона

Стартовавший летом потоковый сервис Peacock после первого же сезона прикрыл «О дивный новый мир» с Олденом Эренрайком и Джессикой Браун-Финдли, считавшийся одним из его самых многообещающих сериалов. Теперь его попробуют продать кому-то другому. Причины такого решения не сообщаются.

Сатирическая антиутопия, основанная на одноимённом романе Олдоса Хаксли, рассказывала об идеальном мире будущего, где люди достигли мира путём запрета моногамии, приватности, денег, семьи и истории. Однако привычный жизненный уклад рушится, когда Бернард Маркс и Ленайна Краун отправляются в отпуск за границу утопии, где попадают в жестокий мир восстания — их спасает Дикарь Джон, которого они в итоге забирают с собой.

Ключевые роли также исполнили Гарри Ллойд, Деми Мур, Нина Сосанья, Кайли Банбери, Ханна Джон-Кеймен, Джозеф Морган и Сэн Мицудзи.

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