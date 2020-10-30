Джоди Тёрнер-Смит сыграет чёрную феминистку Анну Болейн в историческом триллере от Channel 5

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Британский телеканал Channel 5 запустил в разработку трёхсерийный мини-сериал о борьбе с патриархатом и здравым смыслом. Исторический триллер получил рабочее название «Анна Болейн», и титульную партию в нём сыграет Джоди Тёрнер-Смит («/m/Квин и Слим»]).

Историю о падении Анны Болейн упакуют в жанр психологического триллера, который прольёт свет феминизма на последние месяцы жизни второй супруги короля Англии Генриха VIII. Мини-сериал поведает о борьбе Анны Болейн с патриархальным обществом тюдоровской эпохи, стремлении обеспечить будущее своей дочери Елизавете и осознании своей беспомощности в жизненно важной миссии родить королю наследника мужского пола.

В проекте также задействованы Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Джамал Уэстман, Аманда Бёртон и Бэрри Уорд. Сценарием займётся дебютантка Ив Хеддервик Тёрнер, а режиссурой Линси Миллер. В исполнительных продюсерах зачем-то значится историк Дэн Джонс. Производством займётся Fable Pictures. Софинансированием и дистрибуцией — Sony Pictures Television.