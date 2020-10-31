«Две женщины у власти — последнее, что нужно этой стране»: вышел трейлер четвёртого сезона «Короны»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона «Короны», чья премьера намечена на 15 ноября. В продолжении исторической драмы в жизнь королевской семьи вторгаются две по-своему знаменитые женщины — Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и Диана Спенсер (Эмма Коррин).

В центе внимания — события конца 70-х и начала 80-х. Во главе правительства впервые встаёт женщина — кабинет министров возглавляет Маргарет Тэтчер, чьи взгляды на политику страны идут вразрез с позицией королевы. Ситуацию усугубляет Фолклендская война, и единению нации должна поспособствовать сказка наяву — пышная свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер. По горькой иронии, этот матримониальный союз никакого отношения к сказке не имел.

В четвёртом сезоне исторической драмы Питера Моргана также снимаются Оливия Колман, Тобайас Мензис, Хелена Бонем Картер, Бен Дэниелс, Джейсон Уоткинс, Джош О’Коннор, Эмералд Феннел, Чарльз Дэнс и Эрин Доэрти.