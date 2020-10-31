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«Две женщины у власти — последнее, что нужно этой стране»: вышел трейлер четвёртого сезона «Короны»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона «Короны», чья премьера намечена на 15 ноября. В продолжении исторической драмы в жизнь королевской семьи вторгаются две по-своему знаменитые женщины — Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и Диана Спенсер (Эмма Коррин).

В центе внимания — события конца 70-х и начала 80-х. Во главе правительства впервые встаёт женщина — кабинет министров возглавляет Маргарет Тэтчер, чьи взгляды на политику страны идут вразрез с позицией королевы. Ситуацию усугубляет Фолклендская война, и единению нации должна поспособствовать сказка наяву — пышная свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер. По горькой иронии, этот матримониальный союз никакого отношения к сказке не имел.

В четвёртом сезоне исторической драмы Питера Моргана также снимаются Оливия Колман, Тобайас Мензис, Хелена Бонем Картер, Бен Дэниелс, Джейсон Уоткинс, Джош О’Коннор, Эмералд Феннел, Чарльз Дэнс и Эрин Доэрти.

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