«Пацаны» обошли «Академию Амбрелла», а «Мандалорец» — «Тьму» в списке самых высоко оценённых сериалов на Rotten Tomatoes

Официальный твиттер-аккаут известного агрегатора рецензий Rotten Tomatoes на днях торжественно поздравил «Пацанов» Эрик Крипке. Как выяснилось, второй сезон жёсткой антигеройской сатиры заработал сериалу статус максимально положительно оценённого супергеройского проекта 2020 года.

«Пацаны» получили в свою копилку фирменную награду сайта — «Золотой томат» (Golden Tomato). Второй сезон получил 97% одобрения от критиков, 80% — от зрителей и, само собой, сертификат свежести продукта. На втором месте очутилась «Академия Амбрелла» (второй сезон). На третьем, представьте себе, закрытая на первом сезоне фантастическая драма о подростках «Мне это не нравится».

В разделе фантастики и фэнтези на первое место — и это неудивительно — вскарабкалась «Страна Лавкрафта» (88% одобрения от критиков и 64% — от зрителей). Второе место занял «Мандалорец» (второй сезон), а третье место досталось немецкой «Тьме» (третий сезон).

В драматическом разделе царит четвёртый сезон «Короны» (97% и 86%), оставив позади «Лучше звоните Солу». Третье место заняла история о тяжкой жизни стриптизёрш «Долина К».

В разделе комедий первое место отдано второму сезону «ПЕН15» (100% и 82%). На втором месте обосновался сериал «По кайфу» (Feel Good), а третье место заняли многосерийные «Реальные упыри» (второй сезон).