«Убивая Еву» завершится четвёртым сезоном

Комедийный триллер «Убивая Еву» ограничится четырьмя сезонами, но на этом история не закончится. Сериал получил своё последнее продление ещё в прошлом январе, а после завершения четвёртого сезона зрители могут ожидать других сюжетов во вселенной «Убивая Еву». Кабельный канал BBC America планирует сразу несколько спин-оффов.

Вот только вряд ли стоит ожидать, что в потенциальных многосерийных ответвлениях мы увидим главных героинь в исполнении Джоди Комер и Сандры О. К слову, никаких подробностей о заявленных спин-оффах пока нет.

Заключительный сезон с Комер и О начнут снимать в начале лета. Производственный процесс будет проходить на территории Великобритании и в Европе. Восьмисерийный финал страстных взаимоотношений оперативницы MI6 Евы Поластри и сумасшедшей наёмницы Вилланель покажут когда-нибудь в следующем году.

Главным сценаристом четвёртого сезона выступает Лаура Нил («Половое воспитание»); она же числится его исполнительным продюсером наравне с автором первого сезона Фиби Уоллер-Бридж, О и Комер.