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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы «Шерлока»: главный герой преспокойно мог бы стать женщиной

В честь недавно праздновавшегося десятилетия премьеры сериала «Шерлок» создатели многосерийного хита Стивен Моффат и Марк Гэттис вместе с продюсером проекта Сью Верчью поучаствовали в традиционных нынче онлайн-посиделках, где ответили на некоторые вопросы поклонников знаменитой детективной истории.

В почти получасовом видео с подачи зрителей Моффат и Гэтисс поговорили и о таком трендовом явлении, как смена пола главного героя. Могли бы Шерлок Холмс и Джон Ватсон стать женскими персонажами, и если да, то кто бы их сыграл? Моффат предложил на титульную роль Мишель Гомес («Доктор Кто») или Оливию Колман («Корона»), а Гэтисс назвал Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и Джоди Комер («Убивая Еву»).

При этом авторы сошлись во мнении: Шерлок с лёгкостью мог бы быть женским персонажем, впрочем, как и его заклятый враг Мориарти. А вот смену пола Джону Ватсону Моффат считает далеко не лучшим решением.

Мне просто довольно сложно вообразить женщину, которая смогла бы вытерпеть Шерлока Холмса. Предполагается, что мужчине это худо-бедно удалось бы, а вот женщина его просто послала бы куда подальше.

 
Стивен Моффат, не верит в женщин

К слову, создатели сериала попросили зрителей в ближайшее время оставаться на связи. Вероятно, назревает некое важное объявление. А уж будет оно касаться продолжения «Шерлока», «Дракулы» или старта совершенно нового проекта, покажет время.

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