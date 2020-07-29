СССР взрывает США в открывающей сцене второго сезона «Академии Амбрелла»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix приготовил для томящихся в ожидании поклонников «Академии Амбрелла» очередной подарок, опубликовав открывающую сцену второго сезона. Трёхминутный отрывок посвящён эпизоду из альтернативной реальности, где Советы нападают на США.

Фантастическая драма Стива Блэкмана («Видоизменённый углерод») по комиксу Джерарда Уэя повествует о взрослых участниках давно распавшейся команды супергероев, вынужденных вместе взяться за расследование смерти основателя «Академии Амбрелла» сэра Реджинальда Харгривза. «Братья» и «сёстры» разгадывают тайну гибели опекуна и попадают в самый центр конца света. Временной скачок дарит героям передышку, но после им снова придётся решать, как предотвратить надвигающуюся катастрофу.

В сериале снимаются Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Кэмерон Бриттон, Риту Эрийа, Юсуф Гейтвуд и Марин Айрлэнд.