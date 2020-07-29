Сара Полсон и Шэрон Стоун на первых кадрах приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Первый из двух заказанных видеосервисом Netflix сезонов триллера «Рэтчед» получил дату выхода и первые промо-материалы. Приквел «Пролетая над нездом кукушки» от Райана Мёрфи с Сарой Полсон в заглавной роли появится на малых экранах 18 сентября.

Это оригинальная история, предваряющая события романа и его одноимённой экранизации. Драма, действие которой начинается в 1947 году, расскажет о постепенном превращении Милдред Рэтчед (Полсон) из молодой медсестры в кровожадное чудовище, беспощадного «серого кардинала», практически безраздельно властвующего над персоналом и пациентами психиатрической клиники.

В многосерийном приквеле также снимаются Шэрон Стоун, Синтия Никсон, Финн Уиттрок, Джон Джон Брионес, Чарли Карвер, Джуди Дэвис, Харриет Харрис, Хантер Пэрриш, Аманда Пламмер, Кори Столл, Софи Оконедо и Винсент Д'Онофрио.

Мёрфи срежиссировал открывающий эпизод по сценарию дебютанта Эвана Романски. Исполнительными продюсерами сериала наряду с Мёрфи и Романски выступают Майкл Дуглас, Маргарет Райли, Алин Кешишьян и продюсер фильма 1975 года Сол Зэнц.