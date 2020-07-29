Чёрная «Эмми»: темнокожие актёры получили рекордное число номинаций

Вряд ли для кого-то стало неожиданностью, что чернокожие актёры в этом году буквально сорвали куш по числу номинаций на главную телевизионную премию «Эмми», — страшно представить, сколько наград они в итоге отберут (а сколько победители отдадут добровольно, преклонив колено).

Шутка ли: 34,2% всех соискателей — афроамериканцы (35 из 102), что почти на треть больше предыдущего рекорда (27%), намного больше прошлогоднего результата (20%) и просто неприлично много в сравнении с расовым составом США.

11 из 35 номинаций получены за исполнение главных ролей — здесь отметились Зендая, Керри Вашингтон (дважды), Реджина Кинг (дважды), Билли Портер, Стерлинг К. Браун, Энтони Андерсон, Трэйси Эллис Росс, Дон Чидл, Октавия Спенсер и Исса Рэй. Ещё 14 номинаций получены за второплановые роли, и 10 достались приглашённым звёздам.

А вот представителям других расовых меньшинств по понятным причинам повезло не так сильно — всего три номинанта в лице Сандры О, Дева Пателя и Рами Юссефа.

Разумеется, даже это не предел мечтаний, ведь режиссёрско-сценарные номинации по-прежнему оккупированы белыми цисгендерными мужчинами — есть за что бороться в следующем году.