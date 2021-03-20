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Современная Мулан защищает свою семью и спасает родной город в свежем трейлере драмы «Кунг-фу»

Главная героиня знакомится со зрителями и объясняет свою мотивацию. Телеканал The CW презентовал свежий трейлер многосерийной боевой драмы «Кунг-фу» — условного женского ребута одноимённого культового сериала 70-х с Дэвидом Кэррадайном. Первая серия выйдет в эфир 7 апреля.

В поисках смысла жизни Ники Чен (Оливия Лян) бросает колледж и уезжает из США в особый китайский монастырь для женщин, где обучается боевым искусствам. Решить все свои проблемы и отыскать своё место в жизни героине так и не удаётся. По возвращении домой, Ники начинает понимать, чем займётся — борьбой с преступностью в родном Сан-Франциско.

За сценарий отвечает Кристина М. Ким («Слепое пятно»). Исполнительными продюсерами значатся вездесущие Грег Берланти и Сара Шехтер. Производство на контроле у Warner Bros. TV.

Теги
ВидеоКунг-фуCwТрейлер
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