The CW назвал даты выхода 10 своих сериалов — «Флэш», «Бэтвумен», «Ривердэйл», «Зачарованные», «Уокер» и другие

The CW спешит на помощь всем, кто успел заскучать в отсутствие годного контента — телеканал назначил даты выхода сразу десяти своим сериалам, и ни один из них (и это действительно прекрасная новость) не появится в эфире раньше января.
- «Бэтвумен» — 17 января 2021 года
- «Настоящий американец» — 18 января 2021 года
- «Ривердэйл» — 20 января 2021 года
- «Нэнси Дрю» — 20 января 2021 года
- «Уокер» — 21 января 2021 года
- «Наследие» — 21 января 2021 года
- «Зачарованные» — 24 января 2021 года
- «Чёрная молния» — 8 февраля 2021 года
- «Флэш» — 23 февраля 2021 года
- «Супермен и Лоис» — 23 февраля 2021 года
Пока не обзавелись датами премьеры «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня», «Династия», «Во тьме», «Розуэлл, Нью-Мексико», «Кунг-фу» и The Republic of Sarah — The CW обещает внести их в график позднее.