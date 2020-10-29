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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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The CW назвал даты выхода 10 своих сериалов — «Флэш», «Бэтвумен», «Ривердэйл», «Зачарованные», «Уокер» и другие

The CW спешит на помощь всем, кто успел заскучать в отсутствие годного контента — телеканал назначил даты выхода сразу десяти своим сериалам, и ни один из них (и это действительно прекрасная новость) не появится в эфире раньше января.

Пока не обзавелись датами премьеры «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня», «Династия», «Во тьме», «Розуэлл, Нью-Мексико», «Кунг-фу» и The Republic of Sarah — The CW обещает внести их в график позднее.

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Бэтвумен Ривердейл Флэш
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