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Боевая главная героиня на кадрах женского ребута «Кунг-фу»

Телеканал The CW обнародовал пачку промо-кадров многосерийной экшен-драмы «Кунг-фу» — ребута одноимённого культового сериала 70-х, где снимался Дэвид Кэррадайн. Главную роль в современной версии играет Оливия Лян.

Кадры из сериала «Кунг-фу» Кадры из сериала «Кунг-фу» Кадры из сериала «Кунг-фу» Кадры из сериала «Кунг-фу»

25-летняя Ники Чен (Лян), страдая от экзистенциального кризиса, бросает колледж и уезжает из США в уединённый китайский монастырь, где надеется отыскать ответы на свои вопросы. Обучившись боевым искусствам, героиня возвращается домой и, ужаснувшись уровню преступности в родном Сан-Франциско, решает очистить его от коррупции и остальной криминальщины. Вдобавок девушка охотится на загадочного убийцу своего шаолиньского наставника.

Кадры из сериала «Кунг-фу» Кадры из сериала «Кунг-фу» Кадры из сериала «Кунг-фу» Кадры из сериала «Кунг-фу»

За проект отвечают мегапродюсеры Грег Берланти и Сара Шехтер. Премьера запланирована на 7 апреля.

Теги
ГалереяКунг-фу
Комментарии (3)

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