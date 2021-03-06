Боевая главная героиня на кадрах женского ребута «Кунг-фу»

Телеканал The CW обнародовал пачку промо-кадров многосерийной экшен-драмы «Кунг-фу» — ребута одноимённого культового сериала 70-х, где снимался Дэвид Кэррадайн. Главную роль в современной версии играет Оливия Лян.

25-летняя Ники Чен (Лян), страдая от экзистенциального кризиса, бросает колледж и уезжает из США в уединённый китайский монастырь, где надеется отыскать ответы на свои вопросы. Обучившись боевым искусствам, героиня возвращается домой и, ужаснувшись уровню преступности в родном Сан-Франциско, решает очистить его от коррупции и остальной криминальщины. Вдобавок девушка охотится на загадочного убийцу своего шаолиньского наставника.

За проект отвечают мегапродюсеры Грег Берланти и Сара Шехтер. Премьера запланирована на 7 апреля.