Кулаки и фирменный сюрикен — вот моё оружие: свежий постер второго сезона «Бэтвумен»

Телеканал The CW не желает, дабы вы забывали о «Бэтвумен», поэтому публикует новый, не побоимся этого слова, эпический постер второго сезона с готэмской боевой лесбиянкой, наверняка уже вовсю зачищающей мегаполис от бандитов. Боевая стойка, рабочая униформа, тёмное прошлое — всё при ней.

Гордая обладательница роскошного афропарика Райан Уайлдер в исполнении Джависии Лесли не так давно переняла эстафету у канувшей в небытие Кейт Кейн (Руби Роуз), перешила её супергеройские доспехи и отправилась спасать угнетённых. За сериал по-прежнему отвечает сценарист и шоураннер Кэролайн Дрис.