Ещё опаснее, ещё забавнее — вышел трейлер четвёртого сезона «Хороших девочек»

Телеканал NBC выкатил трейлер четвёртого сезона криминальной драмеди «Хорошие девочки» с Кристиной Хендрикс. Отчаянные домохозяйки продолжают нарушать закон, избегая ответственности. Продолжение стартует уже совсем скоро, 7 марта.

Это история о трёх подругах из пригорода, уставших день за днём сводить концы с концами. Инициативные, но неопытные в криминальных авантюрах домохозяйки грабят местный супермаркет, что приводит к уйме неприятных, опасных, будоражащих кровь последствий. Но забрезжившие на горизонте перспективы разбогатеть толкают героинь всё дальше по скользкой дорожке.

В сериале также снимаются Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт, Иззи Стэннард, Мэттью Лиллард и другие. Команду сценаристов возглавляет шоураннер и создательница сериала Дженна Бэнс («Отчаянные домохозяйки»). В исполнительных продюсерах значатся Джаннин Реншоу и Дином Паризо («В поисках галактики»).