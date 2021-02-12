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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Комедия «Бруклин 9-9» завершится восьмым сезоном

Некогда спасённая телеканалом NBC полицейская комедия «Бруклин 9-9» таки подходит к концу — восьмая телевизионная глава, которая будет выходить в телесезоне 2021–2022, станет для сериала заключительной. Создатели уверяют, что это исключительно творческое решение и стопроцентно обоюдное, мол, сейчас самое время попрощаться с персонажами этой истории.

Юмористическая хроника насыщенных трудовых будней нью-йоркских стражей порядка в последний раз вернётся на экраны осенью. В восьмом сезоне, чьё производство в числе прочих пострадало от локдауна, будет всего 10 эпизодов.

Помимо Сэмберга в сериале снимаются Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Стефани Беатрис, Андре Брауэр, Джо Ло Трульо, Джоэль Маккиннон Миллер и Дирк Блокер. Создателями и исполнительными продюсерами проекта выступают Дэн Гур и Майкл Шур («Парки и зоны отдыха»).

Темы
 
Бруклин 9-9
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