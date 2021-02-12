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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Стала известна дата выхода «Миротворца» — спин-оффа «Отряда самоубийц» от Джеймса Ганна

В середине января в Ванкувере стартовали съёмки супергеройского сольника «Миротворец» — многосерийного спин-оффа «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. И невзирая на то что до окончания съёмок ещё далеко, сериал с Джоном Синой уже получил приблизительную дату выхода. В свежем интервью The Hollywood Reporter программный дирекор HBO Кейски Блойс сообщил, что «Миротворец» стартует на видеосервисе HBO Max в январе 2022 года.

Восьмисерийный комедийный боевик по вселенной DC расскажет о приключениях участника «Отряда» Миротворца (Сина) и становлении супергероя, уверовавшего в мир любой ценой, при этом количество жертв супергероя совсем не волнует.

В сериале также снимаются Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд и Крис Конрад. Ганн снимет несколько эпизодов, включая первый, а также выступит исполнительным продюсером проекта наряду с Джоном Синой и Питером Сафраном. Производство курирует Warner Bros. Television.

Темы
 
Миротворец
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