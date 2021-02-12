Карла Гуджино сыграет главную роль в криминальном триллере «Леопардовая кожа»

Продюсерская студия AGC Television запустила в производство многосерийный криминальный триллер «Леопардовая кожа» с Карлой Гуджино в главной роли. Шоураннером проекта значится Себастиан Гутьерреc, создатель «Джетт» — другого криминального триллера с Гуджино.

По сюжету банда грабителей сбегает с места преступления. Кража драгоценностей провалилась, и преступники вынуждены залечь на дно в доме на побережье, где уединённо живут две женщины. Эта ситуация рождает напряжение, усиливающееся из-за тайн, предательства и желаний, которые так или иначе найдут выход, пока грабители ждут своей участи.

В актёрском составе также значатся Амелия Ив, Джентри Уайт, Филип Винчестер, Марго Бингем, Гайте Янсен, Нора Арнезедер и Ана де ла Регера. Съёмки проходят в Доминиканской Республике. Сериал пока не обзавёлся домом — студия AGC начнёт переговоры с каналами и цифровыми платформами, когда проект уйдёт в постпроизводство.