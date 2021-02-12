 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску MORTAL KOVID-19 [VACCINATION] Ещё больше эпичности! Вышел международный трейлер фантастического экшена «Годзилла против Конга» Маленький мальчик бункер нашёл — трейлер игры про альтернативную историю Paradise Lost
2
СЕРИАЛЫ
190
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Карла Гуджино сыграет главную роль в криминальном триллере «Леопардовая кожа»

Продюсерская студия AGC Television запустила в производство многосерийный криминальный триллер «Леопардовая кожа» с Карлой Гуджино в главной роли. Шоураннером проекта значится Себастиан Гутьерреc, создатель «Джетт» — другого криминального триллера с Гуджино.

По сюжету банда грабителей сбегает с места преступления. Кража драгоценностей провалилась, и преступники вынуждены залечь на дно в доме на побережье, где уединённо живут две женщины. Эта ситуация рождает напряжение, усиливающееся из-за тайн, предательства и желаний, которые так или иначе найдут выход, пока грабители ждут своей участи.

В актёрском составе также значатся Амелия Ив, Джентри Уайт, Филип Винчестер, Марго Бингем, Гайте Янсен, Нора Арнезедер и Ана де ла Регера. Съёмки проходят в Доминиканской Республике. Сериал пока не обзавёлся домом — студия AGC начнёт переговоры с каналами и цифровыми платформами, когда проект уйдёт в постпроизводство.

Темы
 
Леопардовая кожа
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

39Зак Снайдер хочет снять «Возвращение Тёмного Рыцаря» с Карлой Гуджино в роли Женщины-кошки 4Криминальная драма «Джетт» с Карлой Гуджино осталась без продления

Тоже интересно

10MORTAL KOVID-19 [VACCINATION] 8Дэвид Эйр показал искалеченного Джокера в отрывке вырезанной сцены «Отряда самоубийц» 21Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе» 12Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску 23«Горбатая гора» наоборот: Ванесса Кирби предаётся лесбийской страсти в трейлере драмы «Мир грядущий»

Далее на КГ

1
Автор культового мультсериала «По ту сторону изгороди» займётся экранизацией сказочных романов «Рэдволл»
 8
Режиссёр «Годзиллы против Конга» снимет новую версию супербоевика «Без лица»
 1
У режиссёра Майкла Бэя есть знакомый сценарист-спецназовец, который снимается в его фильмах
 2
Встречайте чёрного лорда Велариона и остальных персонажей приквела «Игры престолов»
 0
Следующей работой создателя манги «Истребитель демонов» может стать романтическая комедия
 0
Ratchet & Clank: Rift Apart — дата выхода и второй трейлер
 21
Смертоносный Супермен и безумный экшен в тизере режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 12
10 лет — не помеха! Анонсирована новая игра серии Disciples
 1
Обсуждение кастинга в сериал по The Last of Us
 10
«Мандалорец» и «Кобра Кай» до сих пор популярнее, чем «ВандаВижн»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 
Кино Милли Бобби Браун в роли принцессы Леи
 
Netflix объявил войну порносайтам за использование сцен секса из «Бриджертонов»
 
Кино Кошмарный Джокер Джареда Лето на эксклюзивных кадрах из «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис
 
Голая, напуганная и верхом — сыгравшая Дейенерис в зарубленном пилоте «Игры престолов» Тэмзин Мерчант рассказала, что пыталась отказаться от съёмок
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

14 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
16 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
18 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
21 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду
 
 
7Ноль кадров в секунду – 355: Silent Luiji's Mansion
 
6ЕВА
 
 
2Телеовощи – 378: Каха для всей семьи
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 448: «Охотник на монстров», «Дьявол в деталях» и пенис Вижна
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru