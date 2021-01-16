 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СССР потрясает ядерной дубинкой в трейлере второго сезона «Для всего человечества» Сильвестр Сталлоне использует суперсилы на первом кадре экшен-триллера «Самаритянин» Первый трейлер The King of Fighters XV и другие новости от SNK Протесты у Капитолия ударили по кассе «Чудо-женщины: 1984» — домашние сборы упали на 45% Тираж серии «Монолог фармацевта» достиг 12 млн копий
СЕРИАЛЫ
188
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Ганн объявил о начале съёмок спин-оффа «Отряда самоубийц» с Джоном Синой

Отсидев положенный карантин и набравшись сил, постановщик нового «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн вплотную занялся многосерийным спин-оффом фантастического экшена — сериалом «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Об этом режиссёр уведомил подписчиков в своих соцсетях.

Попутно Ганн рассказал, как родился сериал: почти полгода назад, сидя на карантине, в перерыве между монтажом «Отряда самоубийц» и написанием «Стражей галактики 3» он взялся за сценарий сериала, просто ради прикола, для себя. За два месяца текст для первого сезона был готов, а потом случилось чудо, и сериал ушёл в разработку для HBO Max. Жизнь — удивительная штука.

Восьмисерийный комедийный боевик по вселенной DC поведает о приключениях участника «Отряда» Миротворца (Сина) и становлении супергероя, уверовавшего в мир любой ценой, не важно, сколько человек при этом ему придётся убить.

В актёрском составе также значатся Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд и Крис Конрад. Джеймс Ганн снимет несколько эпизодов, включая первый. Ганн, Сина и Питер Сафран выступают исполнительными продюсерами. Производством заведует Warner Bros. Television. Премьера ожидается в следующем году.

+ Обсудить
Темы
 
Миротворец
 23 октября 2020 годаДжеймс Ганн и его бравая антигеройская команда на промо-арте «Отряда самоубийц: Миссии навылет» 23 сентября 2020 годаДжеймс Ганн готовит боевик «Миротворец» — спин-офф «Отряда самоубийц» с Джоном Синой 8 январяДэйв Батиста отказался от «Отряда самоубийц», чтобы сняться у Зака Снайдера в «Армии мертвецов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Даниэль Брукс и Роберт Патрик записались в «Миротворца» Джеймса Ганна
 
Джеймс Ганн примется за «Миротворца» с Джоном Синой уже в этом месяце
 
Аниме Новое аниме осени 2018 года

Тоже интересно

 
Игры Количество одновременных Steam-игроков у The Witcher 3 подскочило благодаря телесериалу от Netflix
 
Кино Досъёмок не будет — Заку Снайдеру не дают снова созывать «Лигу справедливости»
 
Кино Топ-25 величайших актёров XXI века по версии The New York Times
 
Кино «Довод» Кристофера Нолана перенесли на середину августа
 
Кино Линда Хэмилтон считает сиквелы «Терминатора» легко забываемыми
 
Кино Фильм-концерт BTS World Tour LOVE YOURSELF in Seoul не покажут в Дагестане по соображениям нравственности
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в январе

17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 351: Трамп-стример в розовом топике
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 444: Сеанс вопросов и ответов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru