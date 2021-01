Джеймс Ганн объявил о начале съёмок спин-оффа «Отряда самоубийц» с Джоном Синой

Отсидев положенный карантин и набравшись сил, постановщик нового «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн вплотную занялся многосерийным спин-оффом фантастического экшена — сериалом «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Об этом режиссёр уведомил подписчиков в своих соцсетях.

Попутно Ганн рассказал, как родился сериал: почти полгода назад, сидя на карантине, в перерыве между монтажом «Отряда самоубийц» и написанием «Стражей галактики 3» он взялся за сценарий сериала, просто ради прикола, для себя. За два месяца текст для первого сезона был готов, а потом случилось чудо, и сериал ушёл в разработку для HBO Max. Жизнь — удивительная штука.

5 months ago, while quarantining, I started writing a TV series, mostly for fun, in-between Guardians drafts & cutting #TheSuicideSquad. I wrote the 1st season of #Peacemaker in 8 weeks. & now, here I am, on the 1st day of shooting. Life is surreal. Let's go (& go safely!) ❤️☮️???? pic.twitter.com/dAyAJmwYVB