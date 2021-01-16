Итан Хоук сыграет главного злодея в «Лунном Рыцаре» Marvel Studios

В многосерийном супергеройском экшене «Лунный Рыцарь» с Оскаром Айзеком важное злодейское пополнение — главного антагониста сериала сыграет Итан Хоук. Правда, имя злодея пока не называется. Самым старым и известным противником главного героя считается наёмник Рауль Бушман — его бывший работодатель. Возможно, именно его Хоук и сыграет.

Также на днях в актёрский состав проекта Disney+ записалась Мэй Каламави. Детали её роли пока не разглашаются.

Супергеройский боевик Marvel Studios расскажет о Марке Спекторе (Айзек) — наёмнике с расстройством множественной личности. Он и таксист Джейк Локли, и миллионер Стивен Грант, и тот самый Лунный Рыцарь. Своё главное альтер эго герой обрёл, когда его спас от смерти египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать Спектора в качестве телесного сосуда для своего земного воплощения.

Режиссёрами числятся снявшие «Паранормальное» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, а также Мохамед Диаб, который вдобавок числится шоураннером проекта. Сценарную команду возглавляет Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»). Съёмки начнутся в марте, и проходить они будут в Будапеште.