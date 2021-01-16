 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Бри Ларсон готовится к съёмкам «Капитана Марвел 2» Netflix даёт жару: первые фрагменты из «Армии мертвецов», «Красного уведомления» и других громких потоковых кинопремьер 2021 года «Горбатая гора» наоборот: Ванесса Кирби предаётся лесбийской страсти в трейлере драмы «Мир грядущий» Арми Хаммер выбыл из экшен-комедии с Дженнифер Лопес после утёкшей в сеть личной переписки о пугающих пристрастиях актёра Авторы Wasteland 3 работают над новым ролевым шутером от первого лица
СЕРИАЛЫ
104
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Итан Хоук сыграет главного злодея в «Лунном Рыцаре» Marvel Studios

В многосерийном супергеройском экшене «Лунный Рыцарь» с Оскаром Айзеком важное злодейское пополнение — главного антагониста сериала сыграет Итан Хоук. Правда, имя злодея пока не называется. Самым старым и известным противником главного героя считается наёмник Рауль Бушман — его бывший работодатель. Возможно, именно его Хоук и сыграет.

Также на днях в актёрский состав проекта Disney+ записалась Мэй Каламави. Детали её роли пока не разглашаются.

Супергеройский боевик Marvel Studios расскажет о Марке Спекторе (Айзек) — наёмнике с расстройством множественной личности. Он и таксист Джейк Локли, и миллионер Стивен Грант, и тот самый Лунный Рыцарь. Своё главное альтер эго герой обрёл, когда его спас от смерти египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать Спектора в качестве телесного сосуда для своего земного воплощения.

Режиссёрами числятся снявшие «Паранормальное» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, а также Мохамед Диаб, который вдобавок числится шоураннером проекта. Сценарную команду возглавляет Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»). Съёмки начнутся в марте, и проходить они будут в Будапеште.

+ Обсудить
Темы
 
Лунный Рыцарь
 9 январяРежиссёры ужастика «Паранормальное» помогут снимать «Лунного Рыцаря» Marvel с Оскаром Айзеком 28 октября 2020 годаМарвеловский «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли обрёл режиссёра 13 январяНа что похож юмор в «ВандаВижн»? Посмотрите отрывок из сериала и узнаете 12 январяСериалы Marvel Studios будут как «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Ход королевы» 12 январяКевин Файги не исключает возвращения на экраны Сорвиголовы, Люка Кейджа и других «Защитников» Marvel 12 январяВиноват «Мандалорец» — Кевин Файги объяснил, почему все сериалы Marvel будут выходить еженедельно
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Marvel Studios снимет сериал по комиксу «Лунный Рыцарь»
 
На роль Лунного Рыцаря подыскивают еврейского Зака Эфрона
 
Марвеловский «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли обрёл режиссёра

Тоже интересно

 
КиноИгры Первый кадр из экранизации игры Monster Hunter
 
Кино Новые фильмы недели 20–26 апреля: «Спутник», «Эвакуация», «Безупречный»
 
Лиза Кудроу ответила тем, кто критикует «Друзей» за непрогрессивность
 
Кино «Донбасс. Окраина» — трейлер острой военной драмы
 
Игры Sony и Microsoft не хотят возвращать деньги за Cyberpunk 2077
 
Кино «Кошки», «Стекло», «Хеллбой» и другие претенденты на «Золотую малину 2020»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в январе

17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 351: Трамп-стример в розовом топике
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 444: Сеанс вопросов и ответов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru