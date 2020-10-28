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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Марвеловский «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли обрёл режиссёра

Подоспел свежий эксклюзив портала Deadline о многосерийном супергеройском экшене «Лунный рыцарь», где главную роль сыграет Оскар Айзек. Проекту подыскали режиссёра, который пополнит инклюзивную творческую команду Marvel Studios. Поскольку в сюжете комикса-первоисточника заходит речь о египетских богах, то и постановщика сериалу определили под стать — режиссёрское кресло проекта занял египтянин Мохамед Диаб.

Центральный персонаж истории — Марк Спектор, наёмник с целым букетом альтер эго. Он и таксист Джейк Локли, и миллионер Стивен Грант, и тот самый Лунный Рыцарь. А началось его супергеройствование, когда его спас от верной смерти египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать Спектора в качестве аватара для своего земного воплощения.

За сценарий сериала отвечают шоураннер Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла») и Бо Демайо («Ведьмак»). Съёмки планируют начать уже в этом году в Великобритании.

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Лунный Рыцарь
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