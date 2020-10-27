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Невкусное молоко, назойливые пчёлы и другие неудачные дубли второго сезона «Пацанов»

Второй сезон «Пацанов» завершился, но закрома Amazon ещё не иссякли — на радость поклонникам сериала потоковый сервис опубликовал почти четырёхминутную видеоподборку неудачных дублей второго сезона, где участники актёрского состава по самым разным причинам вываливаются из образа, веселя всю съёмочную площадку.

Многосерийная антигеройская сатира Эрика Крипке давным-давно обзавелась продлением на третий сезон. Сценарий продолжения активно дорабатывают, а к съёмкам с осторожным оптимизмом планируют вернуться в феврале.

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Видео Пацаны
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