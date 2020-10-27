Assassin's Creed станет сериалом на Netlix

«Беда» пришла, откуда не ждали: серия Assassin's Creed, полнометражная экранизация которой провалилась в пух и прах (не помог даже Майкл Фассбендер), снова попробует стать чем-то большим. На сей в деле Netflix, и нас ждёт сразу несколько сериалов — игровой, анимационный и аниме.

Сейчас стриминг-гигант находится в активном поиске шоураннера для первого проекта, продюсировать который будут Джейсон Олтман и Даниэль Крейник из Ubisoft.

А вот и первый тизер-анонс:

Netflix не скрывает радости от столь выгодного приобретения: