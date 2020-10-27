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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Assassin's Creed станет сериалом на Netlix

«Беда» пришла, откуда не ждали: серия Assassin's Creed, полнометражная экранизация которой провалилась в пух и прах (не помог даже Майкл Фассбендер), снова попробует стать чем-то большим. На сей в деле Netflix, и нас ждёт сразу несколько сериалов — игровой, анимационный и аниме.

Сейчас стриминг-гигант находится в активном поиске шоураннера для первого проекта, продюсировать который будут Джейсон Олтман и Даниэль Крейник из Ubisoft.

А вот и первый тизер-анонс:

Netflix не скрывает радости от столь выгодного приобретения:

Мы невероятно рады сотрудничать с Ubisoft и воплотить в жизнь богатое многоуровневое повествование, за которое так любят Assassin's Creed. Благодаря её захватывающим историческим мирам и масштабной мировой привлекательности как одного из самых продаваемых игровых франчайзов всех времён, мы намерены создать эпичное и захватывающее развлечение, которое обеспечит более глубокое погружение как фанатам, так и другим нашим подписчикам.

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