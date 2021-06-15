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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Сценарист «Крепкого орешка» займётся адаптацией Assassin's Creed для Netflix

В прошлом октябре стриминговый сервис Netflix официально заявил, что взял в производственный оборот знаменитую игровую серию Assassin's Creed. А сегодня доказывает серьёзность своих намерений — художественный сериал о братстве ассасинов обзавёлся сценаристом в лице Джеба Стюарта («Крепкий орешек»), который ответственен за сценарий другого проекта видеосервиса — приключенческой саги «Викинги: Вальхалла».

Эксклюзивной новостью поделился портал Variety со ссылкой на свои надёжные источники.

Центральным для сюжета игровой серии является многовековое противостояние тамплиеров и ассасинов. Оба ордена воюют за обладание могущественными артефактами — Частицами Эдема. В каком временном периоде развернутся события сериала, пока не сообщается.

Исполнительными продюсерами многосерийной адаптации вступают Джейсон Альтман и Даниэль Крейник из Ubisoft Film & Television.

Теги
Кредо убийцыNetflix
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