Сценарист «Крепкого орешка» займётся адаптацией Assassin's Creed для Netflix

В прошлом октябре стриминговый сервис Netflix официально заявил, что взял в производственный оборот знаменитую игровую серию Assassin's Creed. А сегодня доказывает серьёзность своих намерений — художественный сериал о братстве ассасинов обзавёлся сценаристом в лице Джеба Стюарта («Крепкий орешек»), который ответственен за сценарий другого проекта видеосервиса — приключенческой саги «Викинги: Вальхалла».

Эксклюзивной новостью поделился портал Variety со ссылкой на свои надёжные источники.

Центральным для сюжета игровой серии является многовековое противостояние тамплиеров и ассасинов. Оба ордена воюют за обладание могущественными артефактами — Частицами Эдема. В каком временном периоде развернутся события сериала, пока не сообщается.

Исполнительными продюсерами многосерийной адаптации вступают Джейсон Альтман и Даниэль Крейник из Ubisoft Film & Television.