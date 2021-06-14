Больше драмы! Вышел тизер второго сезона «Утреннего шоу»

Весь мир изменился. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер второго сезона производственной драмы «Утреннее шоу». Персонажи Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудапа и Стива Карелла вернутся к своим непростым взаимоотношениям 17 сентября.

Сериал повествует о сложном и жестоком мире медийного пространства Нью-Йорка, чьи амбициозные обитатели готовы пойти на всё ради сохранения своей репутации и места в иерархии. Но глобальные перемены так или иначе дают о себе знать, как и последствия поступков и решений главных действующих лиц истории.

В актёрском составе второго сезона также значатся Марк Дюпласс, Джулианна Маргулис, Нестор Карбонелл, Янина Гаванкар, Том Ирвинг, Холланд Тэйлор и Грета Ли. Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступает Керри Эрин.