Сэм Нил встречает пришельцев в тизере эпической фантастики «Вторжение» от автора «Людей Икс»

А у нас очередное нашествие не слишком-то дружелюбных пришельцев. Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал тизер масштабной фантастической драмы «Вторжение» с Сэмом Нилом, которому, как и всем жителям Земли, предстоит испытать на себе последствия инопланетного визита.

По сюжету космические захватчики вторгаются на нашу планету с четырёх стратегических точек, высаживаясь на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии. К чему приведёт это переломное событие в жизни Земли, станет известно после трёхсерийной премьеры, которая состоится 22 октября.

Помимо Нила в 10-серийном первом сезоне снимаются Шамир Андерсон, Гольшифте Фарахани, Фирас Нассар и Сиори Куцуна. За сценарий отвечают Саймон Кинберг (киносерия «Люди Икс»**) и Дэвид Вейл («Охотники»).