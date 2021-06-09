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Сэм Нил встречает пришельцев в тизере эпической фантастики «Вторжение» от автора «Людей Икс»

А у нас очередное нашествие не слишком-то дружелюбных пришельцев. Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал тизер масштабной фантастической драмы «Вторжение» с Сэмом Нилом, которому, как и всем жителям Земли, предстоит испытать на себе последствия инопланетного визита.

По сюжету космические захватчики вторгаются на нашу планету с четырёх стратегических точек, высаживаясь на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии. К чему приведёт это переломное событие в жизни Земли, станет известно после трёхсерийной премьеры, которая состоится 22 октября.

Помимо Нила в 10-серийном первом сезоне снимаются Шамир Андерсон, Гольшифте Фарахани, Фирас Нассар и Сиори Куцуна. За сценарий отвечают Саймон Кинберг (киносерия «Люди Икс»**) и Дэвид Вейл («Охотники»).

Теги
ВидеоВторжениеApple TV+
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