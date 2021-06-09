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Горячо, но не похоже — лишившаяся феноменального сходства с Памелой Андерсон Лили Джеймс на фото со съёмок «Пэм и Томми»

Не успели мы вдоволь налюбоваться на Лили Джеймс, изменившуюся до неузнаваемости ради роли Памелы Андерсон, как в сеть утекли свежие фото со съёмок сериала «Пэм и Томми», на которых актриса до боли похожа... на саму себя. Что-то тут явно пошло не так.

Промо-арт сериала «Пэм и Томми» Промо-арт сериала «Пэм и Томми» Промо-арт сериала «Пэм и Томми» Промо-арт сериала «Пэм и Томми»

Мини-сериал от режиссёра «Круэллы» Крэйга Гиллеспи обещает в деталях показать бурную личную жизнь Андерсон и её тогдашнего супруга, которые, собственно, и сами неплохо справлялись со съёмками фильмов о себе. Наслаждаться тесной компанией Джеймс в кадре и вне его повезло ебастиану Стэну.

Актёрский состав также включает Сета Рогена, Ника Оффермана, Тейлор Шиллинг и Можан Марно. Продюсируют всё это Роген с Эваном Голдбергом — понадеемся на фирменный юмор 18+.

Теги
ГалереяПэм и Томми
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