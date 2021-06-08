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Секс в костюмах для захвата движений и другие секреты съёмок второго сезона антологии «Любовь, смерть и роботы»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал два свежих ролика о создании второго сезона анимационной антологии Тима Миллера и Дэвида Финчера «Любовь, смерть и роботы». Они посвящены сериям Snow in the Desert и Ice. Постановщики рассказывают о сложностях и тонкостях создания этих очень разных по сравнению друг с другом эпизодов.

Команды обеих серий работали и над первым сезоном. В нём создатели Snow in the Desert отметились серией Aquila Rift, в которой тоже присутствовала постельная сцена. Авторы Ice в первом сезоне отвечали за эпизод Zima Blue, что довольно легко угадывается по стилю их анимации.

Теги
ВидеоЛюбовь, смерть и роботы
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