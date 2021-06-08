Жаркие сцены с Сарой Шахи в трейлере эротической драмы «Секс/Жизнь»

Потоковый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер эротической драмы «Секс/Жизнь» с Сарой Шахи в роли неудовлетворённой замужней женщины. Первый сезон многосерийной адаптации мемуаров ББ Истон «44 главы о 4 мужчинах» выйдет на цифровой платформе 25 июня.

Это история о верной жене и заботливой матери Билли (Шахи), которой не хватает огня в супружеской жизни. Героиня погружается в воспоминания о своей сумасшедшей юности, откровенно описывая свои воспоминания вперемешку с эротическими фантазиями в дневнике, который однажды находит её муж Купер (Майк Фогель).

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