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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Одержимая сексом Сара Шахи на первых кадрах драмы Netflix

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые эксклюзивные кадры из многосерийной эротической драмы «Секс/Жизнь» потокового сервиса Netflix. На радость сильной половине человечества, главную роль в сериале играет Сара Шахи («Подозреваемый», «Чёрный Адам»).

Кадры из сериала «Секс/Жизнь» Кадры из сериала «Секс/Жизнь»

Адаптация мемуаров ББ Истон «44 главы о 4 мужчинах» повествует о преданной жене и матери Билли (Шахи), которой не хватает страсти и огня в замужней жизни. Героиня погружается в ностальгию по своей сумасшедшей юности, откровенно описывая свои воспоминания вперемешку с эротическими фантазиями в дневнике, который однажды находит её супруг Купер (Майк Фогель).

Кадры из сериала «Секс/Жизнь» Кадры из сериала «Секс/Жизнь» Кадры из сериала «Секс/Жизнь» Кадры из сериала «Секс/Жизнь»

Создателем, шоураннером и главным сценаристом проекта выступает Стэйси Ракейсер («Холм одного дерева»). Премьера запланирована на 25 июня.

Теги
КадрыГалереяСекс/ЖизньNetflix
Комментарии (4)

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