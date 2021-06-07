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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Фэнтези «Тень и кость» продлено на второй сезон

Многосерийное царьпанк-фэнтези «Тень и кость» по книжной вселенной «Гриша» Ли Бардуго официально продлено на второй сезон. Об этом сообщили участники главного актёрского состава, заглянувшие на огонёк к организованным видеосервисом Netflix онлайн-посиделкам Geeked Week. Премьера сериала состоялась в конце апреля, и за первые 28 дней к его просмотру приобщилось более 55 млн зрителей.

В приключенческом фэнтези, вдохновлённом историей Российской империи, юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти свою страну Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном, где водятся кровожадные монстры. Но выполнить эту важную миссию не так-то просто, когда не знаешь, кому доверять, и не умеешь пользоваться своим даром.

Шоураннером адаптации выступает Эрик Хайссерер («Прибытие»). В сериале снимаются Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Люк Паскуалино, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. В продюсерах проекта помимо Бардуго значится Шон Леви («Очень странные дела»).

Теги
Тень и кость
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