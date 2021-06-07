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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс в боевом костюме Солдатика на официальном промо третьего сезона «Пацанов»

Как и обещал нам вчера Дженсен Эклс, в сети появились первые официальные промо-фото Солдатика из третьего сезона «Пацанов» — вот он, первый супергерой Америки во всей красе. Поклонники сериала могут полюбоваться на полную боевую экипировку персонажа и сравнить её с той, которую глава супергеройской команды «Расплата» носит в комиксе-первоисточнике.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Съёмки продолжения безумной антигеройской сатиры Эрика Крипке о сверхлюдях корпорации Vought и воюющей с ними группке отчаянных смельчаков продолжаются в Торонто. О дате завершения производственного процесса пока не сообщают.

Теги
ГалереяПацаны
Комментарии (6)

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