Третий сезон «Академии Амбрелла» раскрыл названия всех своих эпизодов

В рамках продолжающегося онлайн-конвента Netflix под названием Geeked Week бессменный шоураннер многосерийного хита «Академия Амбрелла» Стив Блэкман («Видоизменённый углерод») поделился кое-какой полезной информацией о продолжении. Никаких особенно крупных новостей он не сообщил, зато поделился названиями всех десяти эпизодов третьего сезона.

Некоторые заголовки наверняка несут какой-то особенный смысл для зрителей, читавших первоисточник:

Съёмки третьего сезона экранизации одноимённого комикса Джерарда Уэя в самом разгаре, и ни для кого уже не секрет, что в продолжении главным героям придётся иметь дело с супергеройской командой «Академия Спэрроу» из альтернативной реальности, в которой центральные персонажи очутились в финале второго сезона.