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Третий сезон «Академии Амбрелла» раскрыл названия всех своих эпизодов

В рамках продолжающегося онлайн-конвента Netflix под названием Geeked Week бессменный шоураннер многосерийного хита «Академия Амбрелла» Стив Блэкман («Видоизменённый углерод») поделился кое-какой полезной информацией о продолжении. Никаких особенно крупных новостей он не сообщил, зато поделился названиями всех десяти эпизодов третьего сезона.

Некоторые заголовки наверняка несут какой-то особенный смысл для зрителей, читавших первоисточник:

Промо-арт сериала «Академия Амбрелла»

Съёмки третьего сезона экранизации одноимённого комикса Джерарда Уэя в самом разгаре, и ни для кого уже не секрет, что в продолжении главным героям придётся иметь дело с супергеройской командой «Академия Спэрроу» из альтернативной реальности, в которой центральные персонажи очутились в финале второго сезона.

Теги
Академия АмбреллаNetflix
Комментарии (3)

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