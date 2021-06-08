Встречайте Бэтвинга из второго сезона «Бэтвумен» (промо-фото)

Телеканал The CW представил первый официальный промо-арт нового супергероя из второго сезона почерневшей «Бэтвумен». Речь идёт о Бэтвинге, в которого перевоплотился один из помощников титульной героини Люк Фокс (Камрус Джонсон). Промо предлагает полюбоваться на супергероя в маске и без маски.

Бессменный шоураннер сериала Кэролайн Дрис заверила, что они готовили Фокса к судьбе супергероя с самого пилотного эпизода, и наконец-то это знаменательное событие произошло. Исполнитель роли Бэтвинга несказанно рад, что сможет подарить миру нового чернокожего супергероя, с которым себя смогут ассоциировать темнокожие детишки и подростки из числа поклонников их сериала.