Юный супергерой Импульс на промо-арте седьмого сезона «Флэша»

Телеканал The CW опубликовал официальный промо-арт очередного супергероя из сериала «Флэш» — Барта Аллена в исполнении Джордана Фишера. Дебют юного обладателя сверхспособностей — сына Барри Аллена и Айрис Уэст-Аллен — состоится в семнадцатом эпизоде седьмого сезона.

Промо-арт, как видим, вдохновлён иллюстрацией с обложки 50-го выпуска комикса «Флэш», вышедшего в 2018 году.

.@jordanfisher as Impulse can’t come fast enough! #TheFlash pic.twitter.com/PIIIAq55EQ