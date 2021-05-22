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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Юный супергерой Импульс на промо-арте седьмого сезона «Флэша»

Телеканал The CW опубликовал официальный промо-арт очередного супергероя из сериала «Флэш» — Барта Аллена в исполнении Джордана Фишера. Дебют юного обладателя сверхспособностей — сына Барри Аллена и Айрис Уэст-Аллен — состоится в семнадцатом эпизоде седьмого сезона.

Промо-арт сериала «Флэш»

Промо-арт, как видим, вдохновлён иллюстрацией с обложки 50-го выпуска комикса «Флэш», вышедшего в 2018 году.

Барта называют самым быстрым подростком на планете. В своём дебютном эпизоде Heart of the Matter, Part 1 ему предстоит объединиться со своей сестрой Норой (Джессика Паркер Кеннеди). Парень отличается дико импульсивным поведением, и его родителям придётся очень нелегко воспитать в сыне терпение, без которого они не смогут сообща остановить очередную невероятную угрозу.

Теги
ГалереяФлэш
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