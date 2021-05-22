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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Вечный зов студии Marvel: Себастиан Стэн готов играть Зимнего солдата до преклонных лет

Себастиан Стэн — исполнитель роли Баки Барнса (он же — Зимний солдат, Белый волк и Турник Для Племянников Сэма Уилсона) — ещё не достиг уровня усталости от проектов студии Marvel как его коллеги по супергероическому ремеслу — Крис Эванс и Роберт Дауни-младший.

Этот стойкий кибернетический солдатик готов играть своего персонажа пока есть такая возможность:

Мои хотелки, конечно, никого не волнуют — решения принимают другие люди. Но им стоит только позвать — я буду там. Я не знаю, ведь тоже старею, как и все остальные. Пока не думал, как это отразится на ситуации. Возможно, никак. Понятия не имею. Наслаждаюсь моментом.

По словам актёра, даже глубокая старость не станет помехой:

На телевидение хватает сериалов, в которых актёры играют тех же персонажей многие годы. Ну, например, «Друзья». Ты настолько долго изображаешь этого парня, что он почти становится членом семьи. У тебя как бы появляется брат — в своём случае так воспринимаю. Ты постоянно живешь с этим персонажем, взрослеешь с ним и наблюдаешь, как взрослеет он.

Сейчас Marvel пока неофициально работает над «Первым мстителем 4», который даже не Первый чернокожий мститель. Сольник мистера Уилсона в новом качестве защитника Америки наверняка не обойдётся без Баки.

Теги
Marvel
Комментарии (6)

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