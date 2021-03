Барон Земо предлагает свои злодейские услуги в промо третей серии «Сокола и Зимнего солдата»

Официальный твиттер-аккаунт приключенческого боевика «Сокол и Зимний солдат» опубликовал промо-ролик третьего эпизода, где анонсировал полноценное появление известного марвеловского злодея Гельмута Земо. В фильмах и сериале его играет Даниэль Брюль.

