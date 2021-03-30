Барон Земо предлагает свои злодейские услуги в промо третей серии «Сокола и Зимнего солдата»

Официальный твиттер-аккаунт приключенческого боевика «Сокол и Зимний солдат» опубликовал промо-ролик третьего эпизода, где анонсировал полноценное появление известного марвеловского злодея Гельмута Земо. В фильмах и сериале его играет Даниэль Брюль.

Protect the legacy ⭐ Marvel Studios' The Falcon and The Winter Soldier is now streaming on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/rKOWltqTC7 — The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) March 29, 2021

Во втором эпизоде сериала Баки Барнс (Себастиан Стэн) и Сэм Уилсон (Энтони Маки) договорились нанести визит сидящему за решёткой Земо, дабы разузнать, что он знает об организации The Flag-Smashers и её потенциальной связи с террористами из «Гидры». Ролик намекает, что злодей готов сотрудничать, наверняка не без выгоды для себя.