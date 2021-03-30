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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Барон Земо предлагает свои злодейские услуги в промо третей серии «Сокола и Зимнего солдата»

Официальный твиттер-аккаунт приключенческого боевика «Сокол и Зимний солдат» опубликовал промо-ролик третьего эпизода, где анонсировал полноценное появление известного марвеловского злодея Гельмута Земо. В фильмах и сериале его играет Даниэль Брюль.

Во втором эпизоде сериала Баки Барнс (Себастиан Стэн) и Сэм Уилсон (Энтони Маки) договорились нанести визит сидящему за решёткой Земо, дабы разузнать, что он знает об организации The Flag-Smashers и её потенциальной связи с террористами из «Гидры». Ролик намекает, что злодей готов сотрудничать, наверняка не без выгоды для себя.

Теги
Сокол и Зимний солдатDisney+Marvel
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