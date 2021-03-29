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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Викторианский детектив «Мисс Скарлет и Герцог» получил второй сезон

Многосерийная детективная драма «Мисс Скарлет и Герцог» с Кейт Филлипс («Острые козырьки») и Стюартом Мартином («Вавилон») в главных ролях официально получила продление на второй сезон. Викторианский детектив, продление которому обеспечили солидные рейтинговые показатели, вернётся на малые экраны в следующем году.

Когда отец Элизы Скарлет (Филлипс) умирает, оставляя дочь без средств к существованию. В такой ситуации единственный выход для женщины — выгодный брак. Но у Элизы есть секретное оружие — детективное агентство её отца. И чтобы преуспеть и не распугать клиентов, не привыкших видеть в роли сыщика женщину, ей нужен деловой партнёр. Им становится её друг детства — инспектор из Скотленд-Ярда Уильям «Герцог» Веллингтон (Стюарт).

За сценарий обоих сезонов отвечает Рэйчел Нью, которая также входит в команду исполнительных продюсеров сериала вместе с Тоддом Бергером, Патриком Ирвином и режиссёром первого сезона Декланом О’Двайром. Стюарт Мартин

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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