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Стало известно, когда выйдет вторая половина пятого сезона «Люцифера»

Последний съёмочный день «Люцифера» — самый подходящий день для объявления о возвращении сериала на экраны. Пока поклонники строчат в соцсетях прощальные сообщения с хэштегом #ThankYouLucifer, а каст во главе с исполнителем титульной партии Томом Эллисом публикует посты с благодарностями, Netflix анонсирует дату выхода второй половины пятого сезона.

Официальный твиттер-аккаунт сериала сообщает, что остальные восемь эпизодов предпоследнего сезона выйдут на малые экраны 28 мая.

Проектом заведуют шоураннеры Илди Модрович и Джо Хендерсон. Помимо Эллиса в основном актёрском составе мистического процедурала значатся Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис и Скарлетт Эстевес.

Теги
ЛюциферNetflix
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