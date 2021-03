Стало известно, когда выйдет вторая половина пятого сезона «Люцифера»

Последний съёмочный день «Люцифера» — самый подходящий день для объявления о возвращении сериала на экраны. Пока поклонники строчат в соцсетях прощальные сообщения с хэштегом #ThankYouLucifer, а каст во главе с исполнителем титульной партии Томом Эллисом публикует посты с благодарностями, Netflix анонсирует дату выхода второй половины пятого сезона.

Официальный твиттер-аккаунт сериала сообщает, что остальные восемь эпизодов предпоследнего сезона выйдут на малые экраны 28 мая.

We know that more episodes are what you truly desire. Season 5B arrives on Netflix May 28th. pic.twitter.com/TXP2WFZwNh