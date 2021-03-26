Шоураннер «Люцифера» делится прощальными закадровыми фото шестого сезона

Один из шоураннеров «Люцифера» Илди Модрович на пришлой неделе завела инстаграм-аккаунт, чтобы радовать и одновременно печалить (история-то заканчивается) поклонников сериала всяким эксклюзивным фото- и видеоматериалом со съёмок шестого сезона мистического процедурала.

И за эти несколько дней Модрович успела опубликовать несколько снимков, где среди прочих засветились исполнители главных ролей Том Эллис и Лорен Джерман, а также баночка бутафорской крови. Зрителям остаётся только гадать, неужто вместо хэппи-энда их ждёт кровавая развязка?

К слову, стриминговый сервис Netflix недавно выкатил анонс своих апрельских премьер, и среди них второй половины пятого сезона не обнаружилось. Несчастным придётся пока перебиваться фотоматериалами от актёров и шоураннеров.