Стивен Кинг может быть доволен — российский сериал «Эпидемия» получил продление на второй сезон

Ставшая подлинным хитом отечественная фантастическая драма «Эпидемия» была по достоинству оценена как в России, так и за рубежом. Потенциал разглядел не только восторгавшийся сериалом Стивен Кинг, но и прикупивший его потоковый сервис Netflix.

Так что, вряд ли для кого-то стал сюрпризом официально одобренный второй сезон «Эпидемии». Режиссировать продолжение поставили Дмитрия Тюрина («Триггер») — вот, что он рассказал о дальнейшем направлении развития сюжета:

Если в первом сезоне герои пытались спастись от вируса, то во втором они будут искать себя и свое место в новом мире. Это будет совершенно другая история, более притчевая. Мы оттолкнемся от стилистики первого сезона и придем к своей, сохранив базовые принципы.

Напомним, в первом сезоне Москву скосил неизвестный вирус, превратив её в город мёртвых. Главный герой Сергей, живущий за городом вместе с любимой и её ребёнком, вынужден вернуться в столицу ради спасения бывшей жены с сыном. В итоге к ним присоединяются и другие люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы вместе. Они были вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в смертельно опасное путешествие в Карелию, к уединенному охотничьему домику на необитаемом острове.