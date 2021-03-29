Ниган встречается с прошлым в промо-роликах финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Бонусные эпизоды 10 сезона «Ходячих мертвецов» подходят к концу. На следующей неделе завершится предпоследняя телеглава знаменитой зомби-драмы по комиксам Роберта Киркмана, в честь чего кабельный канала AMC опубликовал два промо-ролика её финального эпизода. Серия называется Here's Negan.

Да, это тот самый ретроспективный эпизод, который окунётся в прошлое одного из главных злодеев сериала и расскажет о его становлении. Происходящее в заключительной серии комментируют исполнитель роли Нигана Джеффри Дин Морган и жена актёра Хилари Бёртон, сыгравшая его экранную супругу Люсиль.