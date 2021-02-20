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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Мэгги встречает Нигана в отрывке из финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Кабельный канал AMC опубликовал открывающую сцену из 17 эпизода 10 сезона «Ходячих мертвецов», где происходит одно важное событие — спустя восемь лет Мэгги (Лорен Коэн) встречается лицом к лицу с убийцей своего супруга Ниганом (Джеффри Дин Морган).

Первый из шести дополнительных эпизодов предпоследнего сезона знаменитой постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана получил название Home Sweet Home. Его премьера состоится 28 февраля.

Меж тем заключительный сезон зомби-драмы под присмотром шоураннера Анджелы Канг в начале февраля ушёл в активное производство.

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Видео Ходячие мертвецы
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