Исторический момент! Стартовали съёмки финального сезона «Ходячих мертвецов»

Немногие верили в то, что этот день настанет, но вот вам неопровержимое доказательство — официальный твиттер-аккаунт многосерийного ветерана «Ходячие мертвецы» опубликовал закадровое фото первого дня съёмок одиннадцатого — заключительного — сезона зомби-драмы от кабельного канала AMC. Режиссёром открывающего эпизода, где фигурируют обгоревшие останки мельницы, значится Кевин Даулинг («Босх», «Штамм»).

Финальный сезон, возглавляемый шоураннером Анджелой Канг, насчитывает 24 эпизода, и в нём зрители ближе познакомятся с экранным воплощением ещё одной группы выживших из постапокалиптической вселенной Роберта Киркмана. Речь о многочисленном, высокоорганизованном Содружестве.