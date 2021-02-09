 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Мы не должны быть мужиками с сиськами» — Эванджелин Лилли не одобряет всех этих сильных женских персонажей Square Enix запустила сайт в честь 25-летия Tomb Raider Известные музыкальные темы... но в Средневековье. На границе ключ переломлен пополам — официальный трейлер Smuggler Simulator Netflix опубликовал трейлер аниме «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона»
СЕРИАЛЫ
218
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Исторический момент! Стартовали съёмки финального сезона «Ходячих мертвецов»

Немногие верили в то, что этот день настанет, но вот вам неопровержимое доказательство — официальный твиттер-аккаунт многосерийного ветерана «Ходячие мертвецы» опубликовал закадровое фото первого дня съёмок одиннадцатого — заключительного — сезона зомби-драмы от кабельного канала AMC. Режиссёром открывающего эпизода, где фигурируют обгоревшие останки мельницы, значится Кевин Даулинг («Босх», «Штамм»).

Финальный сезон, возглавляемый шоураннером Анджелой Канг, насчитывает 24 эпизода, и в нём зрители ближе познакомятся с экранным воплощением ещё одной группы выживших из постапокалиптической вселенной Роберта Киркмана. Речь о многочисленном, высокоорганизованном Содружестве.

Промо-арт сериала «Ходячие мертвецы»
Темы
 
Ходячие мертвецы
Комментарии

Ещё на эту тему

24Сериал «Во все тяжкие» никогда не будет прежним после концовки «Лучше звоните Солу» 2Трагическая история Нигана и возвращение Мэгги на свежих кадрах 10 сезона «Ходячих мертвецов» 3Ниган, Мэгги, Дэрил и другие выживанцы продолжают борьбу с роком в финале 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

4Square Enix запустила сайт в честь 25-летия Tomb Raider 50Саб-Зиро, Соня Блейд, Скорпион и другие важные участники смертельного турнира на первых кадрах «Мортал Комбат» 23«Горбатая гора» наоборот: Ванесса Кирби предаётся лесбийской страсти в трейлере драмы «Мир грядущий» 13Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения 9MORTAL KOVID-19 [VACCINATION]

Далее на КГ

1
ЕВА-411: Прямая трансляция
 0
«Как придать этому смысл?» — шоураннер «ВандаВижна» рассказала о неожиданном камео пятого эпизода
 1
Спасите больших мужиков от съедения в Warhammer 40,000: Battlesector
 4
Кристиан Бэйл и Джон Дэвид Вашингтон поймали Марго Робби на закадровых фото таинственного фильма Дэвида О. Расселла
 12
Михаил Ефремов пытается женить на себе Паулину Андрееву в новом трейлере сказки «Конёк-Горбунок»
 0
Аномальная Сибирь приветствует игроков в трейлере-анонсе Expedition Zero
 3
Китайский God of War в новом трейлере Black Myth: Wukong
 0
Манга «Магическая битва» становится такой же популярной, как «Моя геройская академия»
 3
Forza Horizon 4 выйдет в Steam весной
 14
Супермен Генри Кавилл в чёрном костюме и высоком разрешении — эксклюзивный отрывок из «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Netflix объявил войну порносайтам за использование сцен секса из «Бриджертонов»
 
Кино Зрители увидят «Годзиллу против Конга» на два месяца раньше
 
Кино Мужская мечта: Эмма Стоун сыграет одержимую сексом женщину с мозгами ребёнка
 
Кино Мадс Миккельсен рассказывает Дэйзи Ридли о Шуме в отрывке из фантастического триллера «Поступь хаоса» Дага Лаймана
 
Кино Честный трейлер — «Чудо-женщина: 1984»
 
Игры Ubisoft создаст новую игру по «Звёздным войнам»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00ЕВА (трансляция)
 

Выйдут в феврале

 
11 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
14 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
16 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 378: Каха для всей семьи
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 448: «Охотник на монстров», «Дьявол в деталях» и пенис Вижна
 
3Ноль кадров в секунду – 354: Сутенёры из Konami
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru