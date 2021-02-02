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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Ниган, Мэгги, Дэрил и другие выживанцы продолжают борьбу с роком в финале 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Кабельный канала AMC опубликовал постер и свежий промо-ролик финальных эпизодов 10 сезона «Ходячих мертвецов», где нашлось место для всех основных персонажей саги о выживании. Первый из пачки бонусных эпизодов выйдет на малые экраны 28 февраля.

Следующие шесть серий культовой зомби-драмы, возглавляемой шоураннером Анджелой Канг, расскажут о последствиях войны с Шепчущимися. В продолжении сериала после многолетнего отсутствия в повествование вернётся Мэгги (Лорен Коэн), зрители в подробностях узнают о прошлом Нигана (Джеффри Дин Морган) и познакомятся с его ныне покойной женой Люсиль (Хилари Бёртон). Не обойдётся и без новых персонажей вроде Мэйса, которого играет Роберт Патрик.

Постер:

Постеры сериала «Ходячие мертвецы»
Темы
 
Видео Ходячие мертвецы
Комментарии (2)

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