Ниган, Мэгги, Дэрил и другие выживанцы продолжают борьбу с роком в финале 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Кабельный канала AMC опубликовал постер и свежий промо-ролик финальных эпизодов 10 сезона «Ходячих мертвецов», где нашлось место для всех основных персонажей саги о выживании. Первый из пачки бонусных эпизодов выйдет на малые экраны 28 февраля.

Следующие шесть серий культовой зомби-драмы, возглавляемой шоураннером Анджелой Канг, расскажут о последствиях войны с Шепчущимися. В продолжении сериала после многолетнего отсутствия в повествование вернётся Мэгги (Лорен Коэн), зрители в подробностях узнают о прошлом Нигана (Джеффри Дин Морган) и познакомятся с его ныне покойной женой Люсиль (Хилари Бёртон). Не обойдётся и без новых персонажей вроде Мэйса, которого играет Роберт Патрик.

Постер: