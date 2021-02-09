«Как придать этому смысл?» — шоураннер «ВандаВижна» рассказала о неожиданном камео пятого эпизода

Осторожно: текст содержит спойлеры пятого эпизода «ВандаВижна».

Если вы его не смотрели, но продолжили читать — пеняйте на себя.

Вышедший на прошлой неделе пятый эпизод сериала «ВандаВижн» порадовал всех не только наличием сюжета, но и неожиданным появлением одного большого зрительского любимчика. И хоть сравнение с действительно эпичным камео «Мандалорца» здесь не вполне уместно, братец из вселенной «Людей Икс» в исполнении Эвана Питерса — поступок со стороны создателей весьма смелый.

Шоураннер сериала Жак Шеффер попыталась объяснить, как они до этого додумались, но так и не дала конкретного ответа на вопрос о причинах рекаста Аарона Тейлор-Джонсона:

Нам всегда нравилась идея вернуть Ртуть [в исполнении Эвана Питерса]. Но затем мы задумались: «Как мы вообще собираемся придать этому логический смысл? Как мы это обоснуем?» Потому что ты можешь выдать миллион прекрасных идей, но органично реализовать их куда труднее. Этот сериал — головоломка. Есть так много точек зрения относительно того, что там реально, а что нет. И мы решили, что будет здорово привести Эвана в MCU. У нас долго была идея добавить в сюжет её брата или другого родственника, который приезжает в город и переворачивает всё с ног на голову, — любимый приём ситкомов.

На их счастье, Питерс оказался легкодоступен и полон энтузиазма: