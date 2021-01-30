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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер «ВандаВижн» понимает недовольство зрителей неспешным темпом сериала

Первый супергеройский сериал Marvel Studios «ВандаВижн» пришёлся по вкусу далеко не всем поклонникам MCU. В эфир вышли уже четыре эпизода, и сюжета в них, как оказалось, кот наплакал. Часть зрителей, усевшихся смотреть пресловутый эксперимент с объяснимо завышенными ожиданиями, пока ощущают лишь разочарование.

Как оказалось, создатель, сценарист и шоураннер сериала Жак Шеффер прекрасно их понимает и, в общем-то, готовилась к тому, что определённая доля фанатов, вопреки промо-кампании предвкушавшая традиционные приключения, не оценит новаторский подход к нарративу.

В беседе с порталом Digital Spy Шеффер пообещала недовольным, что сериал ещё успеет их порадовать.

Да, я всё понимаю. Я на этот счёт переживала, особенно потому что у поклонников Marvel есть определённые ожидания, а мы основательно эти ожидания подрываем. Но я думаю, что любой, кто эмоционально вовлечён в просмотр сериала, будет доволен увиденным. Мы выведем сюжет в том направлении, которое порадует фанатов традиционной Marvel.

 
Жак Шеффер, просит подождать

В общем, тем зрителям, кому сложно наслаждаться оммажами ситкомам прошлого века, рекомендуется ещё немножко потерпеть — скоро экспериментальная часть себя исчерпает, и повествование вырулит на привычную территорию.

Темы
 
ВандаВижн
Комментарии (7)

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