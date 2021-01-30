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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Юэль Киннаман сыграет проблемного бойфренда Узо Адубы в продолжении сериала «Пациенты» на HBO

Кабельный канал HBO задумал вернуть на экраны многосерийную драму «Пациенты» (2008–2010) — четвёртый сезон вернётся на малые экраны с новым главным персонажем. Вместо доктора Пола Уэстона в исполнении Гэбриэла Бирна зрителей ждёт знакомство с доктором Брук Тэйлор, которую сыграет Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона»). И центральной героине только что подыскали любовный интерес — её бойфренда сыграет Юэль Киннаман («Видоизменённый углерод»).

Продолжение-переосмысление расскажет о пёстром трио пациентов, с которыми работает психотерапевт Брук Тэйлор, которая борется с собственными трудностями и неурядицами. Киннаман сыграет Адама — давнишнего бойфренда главной героини, который вновь появляется в её жизни, чтобы внести в неё ещё большую сумятицу.

В сериале также снимаются Энтони Рамос, Лиза Колон-Зайас, Джон Бенджамин Хикки и Квинтесса Суинделл. Проект находится в производстве, и даты премьеры у нового сезона пока нет.

Темы
 
Пациенты
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